Шольц назвал объем помощи ФРГ Украине с начала СВО

ФРГ оказала Украине поддержку в размере €17 млрд с февраля прошлого года. Такие данные привел немецкий канцлер Олаф Шольц 14 мая после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Шольц заявил о намерении Германии продолжать оказывать украинской стороне помощь, ФРГ «не будет ослаблять свои усилия» на данном направлении.

«Мы поддерживаем Украину не только в гуманитарном плане, но и в политическом, финансовом и, разумеется, поставками оружия. Я часто говорил и повторю сегодня еще раз: мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется», — заверил канцлер Германии.

Днем ранее Зеленский прибыл в Берлин. Его самолет приземлился в военной части берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER). С президентом Украины во Дворце Бельвю в Берлине встретился федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Визит Зеленского в Германию стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации (СВО).

После встречи со Штайнмайером украинский президент провел переговоры с Шольцем.

13 мая журнал Der Spiegel написал о подготовке немецким правительством нового пакета вооружений для поставки на Украину на сумму €2,7 млрд. Список нового оружия довольно длинный. Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, четыре дополнительных зенитных комплекса Iris-T с боекомплектом, дополнительные артиллерийские боеприпасы, более 200 единиц боевых бронированных машин и боевых машин тылового обеспечения, 18 колесных гаубиц.

В конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он подчеркнул, что ФРГ уже передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

Западные государств увеличили военную и финансовую поддержку Киева на фоне специальной военной операции РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.