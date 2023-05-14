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ФРГ направит еще €11 млрд на поддержку Украины

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Берлин с начала текущего года намерен направить на военную поддержку киевского режима еще €11 млрд. Об этом говорится 14 мая в совместном заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров, которые они провели в Берлине.

«В общей сложности Германия выделила более €11 млрд на 2023 год и более поздние сроки для продолжения военной поддержки Украины», — цитирует текст документа ТАСС.

Cогласно данным немецкого канцлера, которые он привел после переговоров с Зеленским, ФРГ уже оказала Украине поддержку в размере €17 млрд с февраля прошлого года. В эту сумму входит военная, финансовая и гуманитарная помощь. Шольц также заявил о намерении Германии продолжать оказывать украинской стороне помощь, ФРГ «не будет ослаблять свои усилия» на данном направлении.

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Зеленский прибыл в Берлин в ночь на воскресенье из Рима. Это его первый визит в Германию с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Визит начался со встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в резиденции в Берлине, во Дворце Бельвю.

13 мая журнал Der Spiegel написал о подготовке немецким правительством нового пакета вооружений для поставки на Украину на сумму €2,7 млрд. В рамках нового пакета Украина получит в том числе еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, четыре дополнительных зенитных комплекса Iris-T с боекомплектом, дополнительные артиллерийские боеприпасы и более 200 единиц боевых бронированных машин и боевых машин тылового обеспечения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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