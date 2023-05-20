ВС РФ пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Об этом 20 мая сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

Также в этой области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Всего за сутки на купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.

Кроме того, российские войска ликвидировали еще две украинские диверсионные группы в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики (ДНР) и Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ранее, 18 мая, ВС РФ пресекли деятельность двух диверсионных групп на купянском направлении. Помимо этого, российские артиллерия и авиация поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области.

До этого, 12 мая, российские силы пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы на купянском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в нескольких населенных пунктах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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