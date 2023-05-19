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Steam и Epic Games Store открыли предзаказ на Mortal Kombat 1

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Фото: NetherRealm Studios
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Новая часть игры из известной франшизы Mortal Kombat 1 уже доступна для предзаказа на онлайн-платформах Steam и Epic Games Store. В пятницу, 19 мая, на их сайтах появилась возможность оформить предварительную покупку.

Согласно анонсу игровой платформы, Mortal Kombat 1 представит новую боевую систему, игровые режимы и фаталити.

На данный момент игру оценили в €70. Какой будет региональная цена пока неизвестно. У владельцев PlayStation 5 и Xbox Series есть возможность заказать коллекционное издание со статуэткой Лю Канга и набором открыток.

Epic Games Store также опубликовал системные требования для новой игры: необходимы 8 Гб оперативной памяти, хранилище на 100 Гб, 64-разрядные процессор и DirectX версии 12.

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Ранее, 18 мая, американские компании WB Games и NetherRealm презентовали первый трейлер Mortal Kombat 1. Уточняется, что новая часть игры — это перезапуск всей серии и продолжение Mortal Kombat 11. По сюжету последней один из основных героев — Лю Канг — перезапустил вселенную.

Релиз игры намечен на 19 сентября 2023 года. Она появится на всех основных платформах — PC, PS5, Xbox и Switch. Игра будет доступна в магазинах Steam и Epic Games Store.

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