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Представлен первый трейлер новой видеоигры Mortal Kombat 1

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Фото: Youtube.com/Mortal Kombat
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Американские компании WB Games и NetherRealm презентовали первый трейлер новой части видеоигры из известной франшизы Mortal Kombat 1. Ролик доступен с 18 мая на официальном YouTube-канале игры.

Уточняется, что новая часть игры — это перезапуск всей серии и продолжение Mortal Kombat 11, пишет REGNUM. По сюжету последней один из основных героев Лю Канг перезапустил вселенную, отмечает телеканал «360». В трейлере зрители могут видеть таких персонажей, как Саб-Зиро, Рейден, Кун Лао, Скорпион, Китана, Милена, Шанг Цунг и Джонни Кейдж, пишет RT.

Релиз игры намечен на 19 сентября 2023 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Она появится на всех основных платформах — PC, PS5, Xbox и Switch. Игра будет доступна в магазине Steam и Epic Games Store, сообщает «Ридус». В августе этого года разработчики планируют запустить большой бета-тест, на который допустят только пользователей консолей Microsoft и Sony, пишет сайт kp.ru.

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