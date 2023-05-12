Новую игру The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom слили в Сеть

Официальный выпуск суперхита The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom эксклюзивно для Nintendo Switch был запланирован на 12 мая. Однако с 1 мая на торрентах раздают образ игры, который можно запустить на персональных компьютерах через эмулятор.

«Известия» протестировали пиратскую версию и выяснили, что она страдает от плохой оптимизации (периодически частота кадров падает до 15–20 кадров в секунду), а для запуска потребуется значительная предварительная подготовка (потребуется скачать и настроить эмулятор Ryujinx), но в настройках языка и озвучки присутствует русский язык.

Пользователи снова будут играть за героя Линка, который должен найти принцессу Зельду и спасти вымышленный мир Хайрул от злого короля Ганондорфа. На этот раз мир сотряс катаклизм, из-за которого в земле образовались огромные провалы. Из них в небеса поднялись гигантские летающие острова с руинами древней цивилизации. Пользователям предлагается исследовать открытый мир, как и в Breath of the Wild, но теперь карту расширили вертикально: значительная часть сюжета разворачивается на летающих клочках земли.

Российские фанаты, которые не готовы терпеть постоянные ошибки и подтормаживания, уже могут приобрести физическую копию игры или цифровой код на отечественных маркетплейсах. Самое дешевое предложение начинается от 5,5 тыс. рублей за стандартное издание, а самое дорогое, коллекционное, — 12–13 тыс. рублей. Средняя цена в Сети за обычную версию держится на уровне 7–8 тыс. рублей.

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Королевая копия: новую Legend of Zelda слили в Сеть