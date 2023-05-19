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В грузинской делегации назвали просьбой народа возобновить авиасообщение с РФ

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Фото: ТАСС
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Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией было «просьбой народа». Об этом представитель грузинской делегации из организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили рассказал в пятницу, 19 мая.

«Мы хорошо знаем историю, мы хорошо знаем, что за ценности у нас есть общие... Мы что, не видим, что такое белое и черное?» — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

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19 мая между странами возобновится авиасообщение

По мнению Чикашвили, Москва и Тбилиси должны сделать всё, чтобы укрепить отношения между двумя государствами. Он также отметил значимость этого события для экономики Грузии.

Ранее в этот день самолет авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из столицы РФ, передает НСН. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. На борту находились 86 пассажиров. Российский перевозчик получил соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю.

В пятницу в пресс-службе авиакомпании Red Wings рассказали, что планируют начать полеты в Грузию в первой декаде июня, сообщается на сайте kp.ru.

Перевозки также будет осуществлять грузинская компания Georgian Airways.

Председатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе 18 мая заявил, что в связи с открытием прямых рейсов в стране ожидают роста туристического потока из России предстоящим летом.

Грузинский министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили 15 мая сообщил, что страна будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с РФ.

Запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию отменил 10 мая президент РФ Владимир Путин.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что российский лидер подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.

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