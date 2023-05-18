Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Приангарье

В Зиминском районе Иркутской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром 18 мая на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Недалеко от села Кимельтей 35-летний водитель Toyota Corolla Fielder выехал на встречку для обгона, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «КамАЗом».

В результате легковушка загорелась, ее водитель погиб на месте, пишет ИА IrkutskMedia. Грузовик от удара перевернулся, помимо водителя в нем находилась женщина-пассажир, которую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

В ночь на 17 мая смертельное ДТП произошло на трассе Оренбург – Уфа. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью». Водитель легковушки скончался, водитель «Газели» получил серьезные травмы.