Один человек погиб в ДТП с грузовой «Газелью» под Оренбургом

Смертельное ДТП произошло на трассе Оренбург – Уфа в ночь на 17 мая. Погиб водитель легкового автомобиля.

Как пишет РИА «Оренбуржье», на 298-м км трассы водитель ВАЗ-2114, следовавший со стороны села Октябрьское в сторону Оренбурга, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло его столкновение с грузовой «Газелью».

В результате водитель легковушки скончался. Водитель «Газели» получил серьезные травмы, его деблокировали из искореженного автомобиля и передали врачам скорой помощи.

«Урал56.Ру» со ссылкой на статистику УМВД по региону пишет, что в апреле в Оренбуржье выросло количество аварий с пострадавшими. С января по март в регионе зарегистрировали 250 ДТП, в которых погибли 42 человека.

В Оренбургской области по результатам анализа аварийности за 2022 год выявили 14 мест концентрации дорожных аварий. Годом ранее их было больше, 17.