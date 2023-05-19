Цель поездки: количество мигрантов не вернулось к допандемийным показателям

Хотя численность трудовых мигрантов, въезжающих в Россию, ожидаемо выросла относительно периода пандемийных ограничений, показатели доковидного времени достигнуты так и не были: по сравнению с 2019 годом сокращение въезда составило 15%, а доля иностранных работников на рынке труда опустилась ниже 5%, сообщается в исследовании РАНХиГС. Говорить о зависимости российской экономики от мигрантов нельзя, однако они нужны — и подход к их привлечению на рынок труда меняется со стихийного на целевой, сообщили в ТПП по итогам поездки в Киргизию. Подробности — в материале «Известий».

Какова ситуация с мигрантами

В аналитической записке ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской (есть в распоряжении «Известий») говорится, что относительно 2020 и 2021 годов численность въезжающих в Россию трудовых мигрантов выросла, но это было ожидаемо на фоне отмены карантинных ограничений. Однако годовые показатели доковидного времени пока так и не достигнуты — по сравнению с 2019 годом въезд трудовых мигрантов сократился на 15%.

В результате число трудовых мигрантов, которые работали в России, к осени 2022 года оказалось самым низким за последние годы . Причиной Флоринская называет и тот факт, что одновременно росла и численность выезжающих трудовых мигрантов. Всё это привело к тому, что доля иностранных работников в числе занятых на российском рынке труда опустилась с 6% в 2019 году до чуть менее 5%.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок пояснил «Известиям», что до пандемии численность трудовых мигрантов колебалась вокруг показателей 4–4,5 млн, а сейчас их общее число вряд ли превышает 3 млн. Он оценивает потерю более 1 млн мигрантов как «достаточно значительную для экономики страны».

Число работников из дальнего зарубежья также сократилось до минимальных значений за последнее время — меньше 60 тыс. на конец года. 98% всех трудовых мигрантов, находившихся в конце 2022 года в России, — это выходцы из стран СНГ, в основном из Средней Азии: Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Юлия Флоринская указывает, что россиянам не стоит опасаться конкуренции с мигрантами : во-первых, из-за очень низкой безработицы, во-вторых, есть лишь несколько отраслей, которые играют заметную роль в структуре занятости и для граждан РФ, и для иностранцев, — это торговля, обрабатывающая промышленность, транспортировка и хранение.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В аналитической записке также указывается, что большинство трудовых мигрантов предпочитают легализовать свое положение в России. Активный рост численности легализующихся начался в 2021 году, когда уже находившимся в России иностранцам продлили возможность «выйти из тени».

«Наиболее распространенным инструментом выхода на рынок труда остается патент — в 2022 году его оформили 1,98 млн мигрантов, в 2021 году — 2,1 млн, — говорится в исследовании РАНХиГС. — Введение таких мер, как продление действия патента с одного года до трех лет, может способствовать сохранению нынешних темпов легализации, а также увеличит сборы в региональные бюджеты. Только за 2022 год региональные бюджеты были пополнены за счет ежемесячных платежей мигрантов за действующие патенты на 97,2 млрд рублей».

Зависима ли экономика от мигрантов

Виктор Ляшок считает, что можно говорить о зависимости экономики от трудовых мигрантов, в первую очередь это касается столичных регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Доцент, заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина отмечает, что трудовые мигранты играют особенно существенную роль в строительстве, некоторых видах производств, сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и туристическом бизнесе, но нельзя считать численность иностранных работников в России чрезмерно большой.

Председатель комитета «Опоры России» по миграции и координации деятельности мест пребывания Сергей Нуждин замечает, что в 2020–2021 годах государством были приняты колоссальные меры, связанные с легализацией иностранных граждан, в частности, проведена миграционная амнистия.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— Показатели структуры миграционного потока базировались на иностранных гражданах, которые уже пребывали на территории России без легального статуса, и за счет этого в какой-то момент сильно выросли, — сказал он «Известиям». — Россия сейчас является привлекательной для трудовых мигрантов, структура въездного потока, на мой взгляд, несильно изменилась.

Эксперт подчеркивает, что во время закрытых границ бизнес сумел переориентироваться на работу с коренным населением — все отрасли со своими задачами справлялись.

Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец указывает, что подсчеты мигрантов на российском рынке труда могут быть разными — например, если пользоваться данными МВД по числу трудовых договоров с иностранцами (2,1 млн за 2022 год) и информацией о численности рабочей силы в России в целом (74,8 млн человек), то получится доля меньше 3%. И даже в отраслях, где доля иностранной рабочей силы самая большая, она не превышает 10% от общего числа работников, то есть определяющей роли мигранты не играют.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Председатель комиссии по вопросам трудовой миграции совета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности Николай Курдюмов подчеркивает: 5% — это то, что есть официально, а на самом деле доля больше, хотя и сложно сказать насколько.

— Любое число при этом будет средней температурой по больнице, — сказал он «Известиям». — Например, сокращение доли квалифицированных специалистов, то есть тех, кто, как правило, приезжал из визовых стран, — это проблема, потому что заменить их сложно. Но проблему с мигрантами в любом случае нужно решать целевым поиском тех, кто нужен российской экономике.

Николай Курдюмов поясняет: целевой набор мигрантов подразумевает, что человек не просто едет в Россию в надежде через знакомых и родственников найти рабочее место, а направляется на конкретное рабочее место, туда, где его ждут. Спрос на работу в России по-прежнему высок, говорит он, замечая, что убедился в этом во время своей недавней поездки в Бишкек и Ош. И задача российской стороны — добиться того, чтобы иностранные сотрудники приезжали на работу туда, где они сегодня нужны.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Это не всегда совпадает с желанием граждан этих стран — Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, — говорит Николай Курдюмов. — Работая на трех-четырех работах, которые порекомендовали им соотечественники, мигранты могут получать больше, чем на одной, на которой они наиболее нужны. А у наших министерств и ведомств, к сожалению, пока нет единого понимания, сколько нужно работников на ключевые направления.

Ситуация по отраслям

Сергей Нуждин полагает, что сильной зависимости от мигрантов нет даже в отраслях, традиционно привлекательных для иностранных работников, — строительстве, сельском хозяйстве. Минстрой в ответ на запрос «Известий» подчеркивает, что в строительстве в принципе нужны квалифицированные специалисты, не указывая на необходимость именно трудовых мигрантов. Так, по стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ к 2030 году необходимо дополнительно привлечь не менее 1 млн работников различной квалификации.

— В настоящий момент кадровый центр Минстроя России фиксирует потребность в трудовых ресурсах в строительстве порядка 132 тыс. человек, в ЖКХ — 94 тыс. человек , — указывают в министерстве.

Решение Минстрой видит в работе с вузами, организациями СПО, программах переподготовки и т.д.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Исполнительный директор экспертного клуба ЦСР Асхаб Индарбаев, однако, указывает, что ряду отраслей, в том числе строительству, очень помогли меры, которые принимались государством в период кадрового голода во время пандемии.

— Например, в строительной отрасли был запущен пилотный проект Минтруда совместно с Минстроем и МВД России, которые объявили о начале апробации нового механизма допуска в страну иностранной рабочей силы, — рассказал он «Известиям». — В рамках соглашения с Узбекистаном был разрешен въезд в РФ 10 тыс. граждан этой страны для работы.

Яркий пример зависимости от мигрантов — в сфере сельского хозяйства, а именно в ягодной отрасли . Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий замечает, что высокая потребность в иностранных работниках возникает в короткий сезон. Ручной сбор заменить машинами пока не удается — например, для сбора урожая с 1 га клубники ежедневно требуется примерно 20 человек. Поэтому на сезонную работу нанимают сотни сотрудников.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— В деревнях центральной полосы России такого количества работников найти невозможно, поэтому хозяйства привлекают иностранных сезонных рабочих, — сказала она «Известиям». — Похожим образом ситуация обстоит и в других странах с развитой ягодной отраслью: в Великобритании, Польше, Италии, Испании, Нидерландах, Германии, США и т.д.

Число иностранных работников, приезжающих для работы на российские сельскохозяйственные предприятия, в последнее время существенно сократилось : в 2020–2021 годах — в результате антиковидных ограничений, в 2022–2023 годах — на фоне СВО и неуверенности иностранных работников в ее последствиях и на фоне снижения обменного курса рубля по отношению к мировым валютам. В результате расходы ягодоводческих хозяйств на сбор урожая за последние три года выросли примерно в два раза, что существенно повлияло и на цену ягод на российском рынке.

Однако Ольга Панина подчеркивает, что нельзя говорить именно о нехватке мигрантов: ведь дело не в демографической ситуации и отсутствии людей, а в том, что в любой стране традиционно есть сферы занятости, в которых по разным причинам не хотят работать местные граждане. Большая часть мигрантов выполняют низкооплачиваемые, трудоемкие и непопулярные виды работ, говорит она.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Асхаб Индарбаев указывает, что хотя сам показатель количества трудящихся мигрантов в 5% не является признаком сильной зависимости экономики страны от мигрантов, их резкое сокращение вызовет сложности в ряде отраслей на некоторое время.

— Замещение 5% трудящихся мигрантов может занять от трех месяцев до года, — считает он.

Как будут привлекать мигрантов

Выход из ситуации с нехваткой мигрантов Николай Курдюмов видит в целевом наборе. В четверг он вернулся из командировки в Киргизию, где российская делегация как раз изучала возможность такого способа привлечения трудовых мигрантов по двум блокам профессий: сфера гостеприимства (рестораторы и отельеры) и сварщики.

— В Бишкеке мы присутствовали на открытии работы Центра подтверждения квалификации в области гостеприимства, где будут подтверждать квалификацию трудовых мигрантов, а потом приглашать на конкретные рабочие места, — рассказал собеседник.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Так же будут привлекать сварщиков: в Бишкеке и Оше могут появиться центры подготовки этих специалистов. Сейчас делегаты оценивали работу профессионально-технических училищ и в целом остались удовлетворены качеством подготовки сварщиков.

— По основным профессиям в сфере строительства — а их около 30 — мы будем проводить оценку квалификации работников в стране, откуда прибывают трудовые мигранты, — поясняет Николай Курдюмов. — Это наша совместная задача — сформировать систему стимулирования привлечения тех работников, кто прошел через площадки предвыездной подготовки в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии.

Он подчеркивает, что это совсем не просто, потому что инфраструктура привлечения трудовых мигрантов уже сложилась и она, к сожалению, основана на теневом посредничестве. Однако создать именно такой коридор целевого привлечения возможно, потому что есть заинтересованность всех сторон в этом вопросе.