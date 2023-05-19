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Цель поездки: количество мигрантов не вернулось к допандемийным показателям

Доля иностранных работников в России сократилась, но привлекать на рынок труда их будут по-новому
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Хотя численность трудовых мигрантов, въезжающих в Россию, ожидаемо выросла относительно периода пандемийных ограничений, показатели доковидного времени достигнуты так и не были: по сравнению с 2019 годом сокращение въезда составило 15%, а доля иностранных работников на рынке труда опустилась ниже 5%, сообщается в исследовании РАНХиГС. Говорить о зависимости российской экономики от мигрантов нельзя, однако они нужны — и подход к их привлечению на рынок труда меняется со стихийного на целевой, сообщили в ТПП по итогам поездки в Киргизию. Подробности — в материале «Известий».

Какова ситуация с мигрантами

В аналитической записке ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской (есть в распоряжении «Известий») говорится, что относительно 2020 и 2021 годов численность въезжающих в Россию трудовых мигрантов выросла, но это было ожидаемо на фоне отмены карантинных ограничений. Однако годовые показатели доковидного времени пока так и не достигнуты — по сравнению с 2019 годом въезд трудовых мигрантов сократился на 15%.

В результате число трудовых мигрантов, которые работали в России, к осени 2022 года оказалось самым низким за последние годы. Причиной Флоринская называет и тот факт, что одновременно росла и численность выезжающих трудовых мигрантов. Всё это привело к тому, что доля иностранных работников в числе занятых на российском рынке труда опустилась с 6% в 2019 году до чуть менее 5%.

. Иностранный гражданин на территории Многофункционального миграционного центра в поселке Вороновское
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок пояснил «Известиям», что до пандемии численность трудовых мигрантов колебалась вокруг показателей 4–4,5 млн, а сейчас их общее число вряд ли превышает 3 млн. Он оценивает потерю более 1 млн мигрантов как «достаточно значительную для экономики страны».

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Число работников из дальнего зарубежья также сократилось до минимальных значений за последнее время — меньше 60 тыс. на конец года. 98% всех трудовых мигрантов, находившихся в конце 2022 года в России, — это выходцы из стран СНГ, в основном из Средней Азии: Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Юлия Флоринская указывает, что россиянам не стоит опасаться конкуренции с мигрантами: во-первых, из-за очень низкой безработицы, во-вторых, есть лишь несколько отраслей, которые играют заметную роль в структуре занятости и для граждан РФ, и для иностранцев, — это торговля, обрабатывающая промышленность, транспортировка и хранение.

На территории Многофункционального миграционного центра в поселке Вороновское
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В аналитической записке также указывается, что большинство трудовых мигрантов предпочитают легализовать свое положение в России. Активный рост численности легализующихся начался в 2021 году, когда уже находившимся в России иностранцам продлили возможность «выйти из тени».

«Наиболее распространенным инструментом выхода на рынок труда остается патент — в 2022 году его оформили 1,98 млн мигрантов, в 2021 году — 2,1 млн, — говорится в исследовании РАНХиГС. — Введение таких мер, как продление действия патента с одного года до трех лет, может способствовать сохранению нынешних темпов легализации, а также увеличит сборы в региональные бюджеты. Только за 2022 год региональные бюджеты были пополнены за счет ежемесячных платежей мигрантов за действующие патенты на 97,2 млрд рублей».

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Зависима ли экономика от мигрантов

Виктор Ляшок считает, что можно говорить о зависимости экономики от трудовых мигрантов, в первую очередь это касается столичных регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Доцент, заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина отмечает, что трудовые мигранты играют особенно существенную роль в строительстве, некоторых видах производств, сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и туристическом бизнесе, но нельзя считать численность иностранных работников в России чрезмерно большой.

Председатель комитета «Опоры России» по миграции и координации деятельности мест пребывания Сергей Нуждин замечает, что в 2020–2021 годах государством были приняты колоссальные меры, связанные с легализацией иностранных граждан, в частности, проведена миграционная амнистия.

Пассажирский самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airlines во время взлета в аэропорту Домодедово
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— Показатели структуры миграционного потока базировались на иностранных гражданах, которые уже пребывали на территории России без легального статуса, и за счет этого в какой-то момент сильно выросли, — сказал он «Известиям». — Россия сейчас является привлекательной для трудовых мигрантов, структура въездного потока, на мой взгляд, несильно изменилась.

Эксперт подчеркивает, что во время закрытых границ бизнес сумел переориентироваться на работу с коренным населением — все отрасли со своими задачами справлялись.

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Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец указывает, что подсчеты мигрантов на российском рынке труда могут быть разными — например, если пользоваться данными МВД по числу трудовых договоров с иностранцами (2,1 млн за 2022 год) и информацией о численности рабочей силы в России в целом (74,8 млн человек), то получится доля меньше 3%. И даже в отраслях, где доля иностранной рабочей силы самая большая, она не превышает 10% от общего числа работников, то есть определяющей роли мигранты не играют.

Иностранный гражданин на бирже труда на территории Многофункционального миграционного центра в поселке Вороновское
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Председатель комиссии по вопросам трудовой миграции совета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности Николай Курдюмов подчеркивает: 5% — это то, что есть официально, а на самом деле доля больше, хотя и сложно сказать насколько.

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— Любое число при этом будет средней температурой по больнице, — сказал он «Известиям». — Например, сокращение доли квалифицированных специалистов, то есть тех, кто, как правило, приезжал из визовых стран, — это проблема, потому что заменить их сложно. Но проблему с мигрантами в любом случае нужно решать целевым поиском тех, кто нужен российской экономике.

Николай Курдюмов поясняет: целевой набор мигрантов подразумевает, что человек не просто едет в Россию в надежде через знакомых и родственников найти рабочее место, а направляется на конкретное рабочее место, туда, где его ждут. Спрос на работу в России по-прежнему высок, говорит он, замечая, что убедился в этом во время своей недавней поездки в Бишкек и Ош. И задача российской стороны — добиться того, чтобы иностранные сотрудники приезжали на работу туда, где они сегодня нужны.

Иностранный гражданин на бирже труда на территории Многофункционального миграционного центра в поселке Вороновское
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Это не всегда совпадает с желанием граждан этих стран — Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, — говорит Николай Курдюмов. — Работая на трех-четырех работах, которые порекомендовали им соотечественники, мигранты могут получать больше, чем на одной, на которой они наиболее нужны. А у наших министерств и ведомств, к сожалению, пока нет единого понимания, сколько нужно работников на ключевые направления.

Ситуация по отраслям

Сергей Нуждин полагает, что сильной зависимости от мигрантов нет даже в отраслях, традиционно привлекательных для иностранных работников, — строительстве, сельском хозяйстве. Минстрой в ответ на запрос «Известий» подчеркивает, что в строительстве в принципе нужны квалифицированные специалисты, не указывая на необходимость именно трудовых мигрантов. Так, по стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ к 2030 году необходимо дополнительно привлечь не менее 1 млн работников различной квалификации.

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В настоящий момент кадровый центр Минстроя России фиксирует потребность в трудовых ресурсах в строительстве порядка 132 тыс. человек, в ЖКХ — 94 тыс. человек, — указывают в министерстве.

Решение Минстрой видит в работе с вузами, организациями СПО, программах переподготовки и т.д.

Водитель автомобиля такси
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Исполнительный директор экспертного клуба ЦСР Асхаб Индарбаев, однако, указывает, что ряду отраслей, в том числе строительству, очень помогли меры, которые принимались государством в период кадрового голода во время пандемии.

— Например, в строительной отрасли был запущен пилотный проект Минтруда совместно с Минстроем и МВД России, которые объявили о начале апробации нового механизма допуска в страну иностранной рабочей силы, — рассказал он «Известиям». — В рамках соглашения с Узбекистаном был разрешен въезд в РФ 10 тыс. граждан этой страны для работы.

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Яркий пример зависимости от мигрантов — в сфере сельского хозяйства, а именно в ягодной отрасли. Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий замечает, что высокая потребность в иностранных работниках возникает в короткий сезон. Ручной сбор заменить машинами пока не удается — например, для сбора урожая с 1 га клубники ежедневно требуется примерно 20 человек. Поэтому на сезонную работу нанимают сотни сотрудников.

Рабочие во время работ по реконструкции Смоленской набережной
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— В деревнях центральной полосы России такого количества работников найти невозможно, поэтому хозяйства привлекают иностранных сезонных рабочих, — сказала она «Известиям». — Похожим образом ситуация обстоит и в других странах с развитой ягодной отраслью: в Великобритании, Польше, Италии, Испании, Нидерландах, Германии, США и т.д.

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Число иностранных работников, приезжающих для работы на российские сельскохозяйственные предприятия, в последнее время существенно сократилось: в 2020–2021 годах — в результате антиковидных ограничений, в 2022–2023 годах — на фоне СВО и неуверенности иностранных работников в ее последствиях и на фоне снижения обменного курса рубля по отношению к мировым валютам. В результате расходы ягодоводческих хозяйств на сбор урожая за последние три года выросли примерно в два раза, что существенно повлияло и на цену ягод на российском рынке.

Однако Ольга Панина подчеркивает, что нельзя говорить именно о нехватке мигрантов: ведь дело не в демографической ситуации и отсутствии людей, а в том, что в любой стране традиционно есть сферы занятости, в которых по разным причинам не хотят работать местные граждане. Большая часть мигрантов выполняют низкооплачиваемые, трудоемкие и непопулярные виды работ, говорит она.

Иностранный гражданин на территории Многофункционального миграционного центра в поселке Вороновское
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Асхаб Индарбаев указывает, что хотя сам показатель количества трудящихся мигрантов в 5% не является признаком сильной зависимости экономики страны от мигрантов, их резкое сокращение вызовет сложности в ряде отраслей на некоторое время.

— Замещение 5% трудящихся мигрантов может занять от трех месяцев до года, — считает он.

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Как будут привлекать мигрантов

Выход из ситуации с нехваткой мигрантов Николай Курдюмов видит в целевом наборе. В четверг он вернулся из командировки в Киргизию, где российская делегация как раз изучала возможность такого способа привлечения трудовых мигрантов по двум блокам профессий: сфера гостеприимства (рестораторы и отельеры) и сварщики.

— В Бишкеке мы присутствовали на открытии работы Центра подтверждения квалификации в области гостеприимства, где будут подтверждать квалификацию трудовых мигрантов, а потом приглашать на конкретные рабочие места, — рассказал собеседник.

Во время укладки новой плитки на площади Тверская Застава
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Так же будут привлекать сварщиков: в Бишкеке и Оше могут появиться центры подготовки этих специалистов. Сейчас делегаты оценивали работу профессионально-технических училищ и в целом остались удовлетворены качеством подготовки сварщиков.

— По основным профессиям в сфере строительства — а их около 30 — мы будем проводить оценку квалификации работников в стране, откуда прибывают трудовые мигранты, — поясняет Николай Курдюмов. — Это наша совместная задача — сформировать систему стимулирования привлечения тех работников, кто прошел через площадки предвыездной подготовки в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии.

Он подчеркивает, что это совсем не просто, потому что инфраструктура привлечения трудовых мигрантов уже сложилась и она, к сожалению, основана на теневом посредничестве. Однако создать именно такой коридор целевого привлечения возможно, потому что есть заинтересованность всех сторон в этом вопросе.

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