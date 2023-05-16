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Сотрудника ЦВС в Петербурге заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки

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Фото: соцсети
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В Санкт-Петербурге задержан сотрудник центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВС) за изнасилование 14-летней девочки.

Во время одной из профилактических бесед девочка рассказала полицейским, что воспитатель группы индивидуальной профилактической и психологической работы, старший лейтенант полиции совершил в отношении нее противоправные действия. По данным телеканала 78.ru, он надругался над подростком в служебное время.

По материалам проверки возбуждены уголовные дела по ст.131 УК РФ «Изнасилование» и 135 УК РФ «Развратные действия». Сейчас с девочкой работают психологи. Мужчине предъявлено обвинение.

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В апреле этого года сообщалось об изнасиловании девятиклассницы в Тихвине Ленинградской области, которая была убита. Ее тело 14 апреля было найдено в ручье. Источник «Известий» сообщил, что школьница была изнасилована своим 19-летним дядей. Это выяснилось после того, как 15 апреля мать девочки обнаружила в ее телефоне переписку, которая подтверждала это. Женщине удалось выяснить, что издевательства над девочкой продолжались с мая по декабрь 2022 года.

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