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В Тихвине в ручье нашли тело школьницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Тело девятиклассницы нашли в ручье в Тихвине в Ленинградской области. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил источник «Известий».

По его словам, девочка к вечеру не вернулась домой после занятий в школе, после чего ее мать обратилась в полицию.

Тело школьницы нашли в ручье, расположенном между школой и ее домом. Вместе с трупом подростка обнаружили две бутылки пива, рюкзак и телефон. Также рядом с телом были замечены следы обуви.

При этом следов насилия на теле девятиклассницы нет.

Известно, что ее воспитывала одна мама, семья считается благополучной. Точная причина смерти девочки пока неизвестна, ее установит экспертиза.

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Ранее, 29 марта, двое мальчиков в Санкт-Петербурге утонули в Финском заливе во время прогулки. Родители обратились в правоохранительные органы после того, как дети не вернулись домой вовремя и перестали отвечать на звонки. Тела мальчиков позднее обнаружили спасатели. Обстоятельства смерти уточняются.

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