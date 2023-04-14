В Тихвине в ручье нашли тело школьницы

Тело девятиклассницы нашли в ручье в Тихвине в Ленинградской области. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил источник «Известий».

По его словам, девочка к вечеру не вернулась домой после занятий в школе, после чего ее мать обратилась в полицию.

Тело школьницы нашли в ручье, расположенном между школой и ее домом. Вместе с трупом подростка обнаружили две бутылки пива, рюкзак и телефон. Также рядом с телом были замечены следы обуви.

При этом следов насилия на теле девятиклассницы нет.

Известно, что ее воспитывала одна мама, семья считается благополучной. Точная причина смерти девочки пока неизвестна, ее установит экспертиза.

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