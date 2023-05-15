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Грузия выдала разрешение «Азимуту» на выполнение рейсов в страну с 17 мая
Сюжет:

Авиакомпания «Азимут» начала продавать авиабилеты в Тбилиси

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Фото: commons.wikimedia.org/Papas Dos
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В системе бронирования авиакомпании «Азимут» появились рейсы из Москвы (Внуково) в Тбилиси, запланированные с 17 мая.

Как убедился корреспондент «Известий», сейчас ближайшая дата для покупки билета — 19 мая. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 17 148 руб. за место (тариф «гибкий») и доходит до 62 798 руб. (Тариф «нормальный»). Перелет в Тбилиси в июне обойдется по самому дешевому тарифу в 20 468 руб.

Ранее в понедельник Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение этому авиаперевозчику на выполнение прямых рейсов в Грузию. Глава агентства Гиви Давиташвили при этом сообщал, что рейсы «Азимута» будут чартерными.

Также он уточнил, что разрешение на перелеты в аэропорты Тбилиси, Батуми и Кутаиси запросили три авиакомпании из России.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому был отменен запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Новость дополняется

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