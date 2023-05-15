Реклама
Прямой эфир
Общество
Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе
Мир
В Финляндии начались масштабные военные учения
Общество
Максим Галкин обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента
Мир
Великобритания летом проведет обучение украинских пилотов
Экономика
«Алроса» рассмотрит Маринычева на должность гендиректора компании
Общество
Режиссера Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая
Общество
Омбудсмен ЛНР обвинила международные организации в бездействии
Армия
Пушилин сообщил об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения
Мир
Стало известно о планах Британии объявить о новом пакете военной помощи Украине
Мир
Авиакомпании РФ запросили у властей Грузии разрешение на полеты в страну
Общество
Шампанские вина «Новый свет» получили федеральную специальную марку
Культура
В Великобритании обнаружили две неизвестные картины Рембрандта
Сюжет:

ПВО сработала над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке

0
Фото: t.me/kulemzin_donetsk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин 13 мая.

«Над стадионом «Донбасс-Арена» сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Подробности не уточняются, добавил Кулемзин.

«Мы уже сами все «донецкие волки»
Спецрепортаж «Известий» с позиций «Пятнашки» в авдеевской промзоне

Накануне украинские войска несколько раз нанесли удары по Донецку. В частности, по данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по городу было выпущено более 40 снарядов калибра 155 мм.

Так, в результате обстрела Куйбышевского района погиб мирный житель.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за сутки обстреляли Куйбышевский район.

В тот день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023