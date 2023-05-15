ПВО сработала над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин 13 мая.

«Над стадионом «Донбасс-Арена» сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Подробности не уточняются, добавил Кулемзин.

Накануне украинские войска несколько раз нанесли удары по Донецку. В частности, по данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по городу было выпущено более 40 снарядов калибра 155 мм.

Так, в результате обстрела Куйбышевского района погиб мирный житель.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за сутки обстреляли Куйбышевский район.

В тот день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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