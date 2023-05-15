Мотоциклист без прав врезался в бетонный столб в Тамбовской области

Мотоциклист врезался в лежащий на земле бетонный столб в Мордовском районе Тамбовской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в деревне Плоское. По информации правоохранителей, 21-летний водитель мотоцикла «Арбис Альфа», который не был зарегистрирован, наехал на столб и опрокинулся. При этом у молодого человека не было водительских прав, отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

В результате аварии пострадали сам мотоциклист и его 41-летний пассажир. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки в Тамбове.

Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.