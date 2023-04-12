В России создадут цифровую карту аварийности на дорогах

Карту аварийности на дорогах создадут в России. Это предложение озвучили во вторник, 11 апреля, на форуме «Автонет-2023» в рамках секции умной городской мобильности.

Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов. Разработкой решения занимает провайдер Simble. Решение позволит строить маршрут движения с объездом наиболее аварийных мест.

«В России уже существует карта на основе открытых данных ДТП, однако в настоящее время она включает только информацию с пострадавшими. Новая карта будет включать все данные о каждом инциденте не только на автомобильных дорогах, но также в парках и дворах», — отметили в Simble

Также на основе карты кикшеринг-компании смогут контролировать скорость отдельных пользователей, прогнозировать риски и рассчитывать индивидуальные тарифы страхования водителей.

Специалисты уже начали разработку аналитической платформы, в которой агрегируется информация о выданных страховых полисах по запросу ряда страховщиков. Провайдер активно работает с кикшеринг-сервисом Urent, страховыми компаниями «Страховой дом ВСК», «Зетта» и «ТИТ».

В приложении пользователей карта может появиться в течение двух лет.

Создание карты поддержали представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Как отметил специалист отдела безопасности дорожного движения управления по развитию велосипедного и пешеходного пространства ЦОДД Михаил Соломонов, обогащенные данные могут создавать новые сервисы на базе не только компаний кикшеринга и каршеринга, но и страховщиков.

В середине марта в «АльфаСтраховании» сообщили, что Московская кольцевая автодорога (МКАД) и проспект Мира стали самыми аварийными в столице по итогам 2022 года. При этом аварийность на МКАД только растет.

Существенно выросло и количество ДТП на Варшавском шоссе. В первой пятерке также Ленинградское и Дмитровское шоссе.