Названы самые аварийные трассы в Москве по итогам 2022 года

Московская кольцевая автодорога (МКАД) и проспект Мира стали самыми аварийными в столице по итогам 2022 года. Соответствующий анализ 14 марта провели в «АльфаСтраховании».

Отмечается, что на МКАД произошло 4,24% всех аварий в прошедшем году. С учетом разрешенной скорости передвижения на этой дороге, многочисленных развязок и желания автомобилистов пренебречь правилами для более быстрого достижения пункта назначения аварийность на МКАД только растет. В прошлом году на ней произошло 2,32% ДТП, то есть их количество выросло почти в два раза.

Незначительно отстает и проспект Мира — 3,76% аварий. На этой улице много светофоров, поворотов. Движение идет как из непосредственного центра города, так и в область. Ближе к Рижской эстакаде и на съездах с Третьего кольца потоки машин пересекаются, и растет количество потенциальных ДТП.

Также на МКАД и проспекте Мира произошло самое большое количество аварий, в результате которых автомобили не подлежали восстановлению. Стоит отметить, что этот показатель снизился в сравнении с 2021 годом. Если год назад на МКАД произошло 4,6% подобных ДТП, то по итогам 2022 года — 2,99%. На проспекте Мира по итогам 2022 года было 2,89% аварий, по итогам которых констатирована полная гибель автомобиля.

Существенно выросло и количество ДТП на Варшавском шоссе. В 2021 году оно составляло 0,74%, по итогам 2022 года — уже 1,63%. Поскольку эта трасса является одной из самых востребованных, этот показатель объясним: по Варшавскому шоссе передвигается большое количество грузовиков и легкового транспорта, в том числе на юг России — на Черноморское побережье.

В первой пятерке также Ленинградское и Дмитровское шоссе. Здесь произошло 1,52% и 1,07% аварий соответственно. Тогда как в прошлом году эти показатели составляли 0,41% и 0,48%.

Накануне, 13 марта, в НТИ «Автонет» рассказали «Известиям», что более 65% страховых полисов оформляются в режиме «Парковка». Так люди чувствуют себя увереннее и комфортнее, когда авто застраховано от угона на парковочном пространстве.

До этого, 10 августа прошлого года, специалисты компании «АльфаСтрахование» сообщили «Известиям», что в России автомобили Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Renault Logan стало экономически нецелесообразно восстанавливать после ДТП. Кроме того, аналитики выяснили, что снизилось количество «тотальных» ДТП с моделями Kia Rio и Skoda Rapid.