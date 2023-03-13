Аналитики рассказали о самых частых видах страхования у автомобилистов

Более 65% страховых полисов оформляются в режиме «Парковка» — люди чувствуют себя увереннее и комфортнее, когда авто застраховано от угона на парковочном пространстве. Такую информацию предоставили 13 марта «Известиям» в НТИ «Автонет» на основе Insurtech провайдера Simble, проанализировав обезличенные данные 500 тыс. полисов, оформленных с марта 2022-го по март 2023 года.

В то же время 23% пользователей покупают полис каско на езду за километры и только 12% предпочитают оформлять каско на временные промежутки.

«Несмотря на снижение количества угонов в столичном регионе, уровень тревожности от потенциального воровства машины или повреждения автомобиля, когда его оставляют без присмотра, существенно выше, чем когда водитель сидит за рулем», — отметили в Simble.

В провайдере добавили, что зимой количество оформленных полисов в парковочном режиме выше, чем летом.

По данным аналитиков, если летом главная опасность — ДТП, то зимой водители дополнительно беспокоятся о риске падения сосулек или чистке снега трактором в незнакомом дворе.

«В связи с текущей ситуацией на рынке некоторые страховщики начали переход на таргетированное оформление полисов КАСКО. Люди получили возможность выбирать различные параметры и время страхования», — добавили в Simble.

В январе в компании «Ренессанс страхование» заявили «Известиям», что самый большой страх у автомобилистов вызывают пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенном месте.