Volkswagen, Hyundai и Renault стали чаще разбиваться в «тоталь»

В России автомобили Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Renault Logan стало экономически нецелесообразно восстанавливать после ДТП. Об этом «Известиям» 10 августа сообщили специалисты компании «АльфаСтрахование» проанализировав страховые случаи по каско за I полугодие 2022 года.

Возглавил список автомобилей, которые чаще не подлежат крупному ремонту, Volkswagen Polo. По оценке экспертов, в 4% случаев эту модель было невыгодно восстанавливать после ДТП.

Страховые эксперты стали чаще признавать не подлежащими восстановлению после аварий Hyundai Solaris (3,8%) и Renault Logan (3,46%).

Между тем специалисты отметили, что снизилось количество «тотальных» ДТП с моделями Kia Rio и Skoda Rapid.

Во втором квартале 2022 года в рейтинг экономически нецелесообразного крупного ремонта после ДТП попали автомобили BMW. Это связано с ростом стоимости оригинальных запчастей, а также с тем, что из-за отсутствия регулярных поставок их стало сложнее найти. По аналогичным причинам в список попали автомобили Ford и Mitsubishi.

Средняя сумма выплаты за тотальные ДТП в первом полугодии 2022 года составила почти 1,6 млн рублей, максимальная — чуть больше 15,2 млн рублей.

Автостраховщики отметили, что впервые категорию дорогого и затратного ремонта по каско покинула отечественная Lada.

25 июля стало известно, что владельцы внедорожников и кроссоверов чаще других обращаются в страховые компании по каско. По данным экспертов, владельцы автомобилей Toyota является лидерами по числу страховых случаев по каско в России за шесть месяцев 2022 года.