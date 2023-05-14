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Блиновская выплатила лишь 10 млн рублей из почти 1 млрд налоговой задолженности

Бастрыкин: Блиновская выплатила только 10 млн рублей более чем из 918 млн рублей налоговой задолженности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Блогер Елена Блиновская выплатила только 10 млн рублей более чем из 918 млн рублей налоговой задолженности в рамках возбужденного против нее уголовного дела. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», — сказал он в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.

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Ранее, 6 мая, стало известно, что на счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей. Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих Блиновской, а также два счета ее мужа, которые были открыты в двух столичных банках.

27 апреля Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Блогера задержали при попытке уехать в Белоруссию на арендованном авто. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. На следующий день суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.

На допросе Блиновская заявила, что готова компенсировать в полном объеме нанесенный ущерб. Во время избрания в отношении нее меры пресечения в Пресненском суде Москвы в конце апреля адвокат блогера сообщила, что ее подзащитная добровольно перечислила в бюджет значительную сумму.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему дробления бизнеса, то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

3 мая домашний арест для блогера вступил в силу. На следующий день адвокат Блиновской Наталья Сальникова обжаловала решение суда о домашнем аресте. Защита попросила избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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