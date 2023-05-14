Названы города с самым высоким ростом цен на вторичное жилье

Цены на вторичное жилье в крупных городах России вновь стали активно расти, а дисконт начал резко снижаться. Об этом 14 мая «Известиям» сообщили в федеральной компании «Этажи».

«Последние несколько месяцев активность покупателей в сегменте готового жилья достаточно высокая, а прирост объема предложения минимальный, в итоге в части крупных городов России средняя стоимость квадратного метра за предыдущий месяц существенно подросла», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Относительно мая прошлого года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России выросла всего на 3,7%, а по итогам прошлого месяца — на 0,5%, уточнил он.

По данным аналитиков компании, самый большой рост средней цены квадратного метра за прошедший месяц зафиксирован в Омске (3,7%), Челябинске (3,3%), Екатеринбурге (2,8%), Самаре (2,4%), Ростове-на-Дону (2,2%), Казани (1,8%), Краснодаре (1,7%), Перми и Красноярске (1,6%), а также в Новосибирске (1,2%). В Москве пока отмечается слабая динамика — рост составил всего 0,4%, а в Санкт-Петербурге средняя стоимость снизилась на 0,1%.

«В целом в большинстве крупных городов отмечается положительная динамика цен на вторичное жилье, в малых еще сохраняется тренд на коррекцию», — подытожил Иванов.

Накануне аналитики компании VSN Realty сообщили, что самые дешевые апартаменты в новостройках бизнес-класса в столичном ЦАО продаются за 13 млн рублей.

До этого, 11 мая, исследование «Авито Недвижимости» показало, что в апреле 2023 года относительно аналогичного периода 2022-го стоимость покупки и аренды жилья в некоторых «зеленых» районах в Москве снизилась. Эксперты отметили, что вторичное жилье подешевело в Хорошево-Мневниках и Раменках, при этом в Ясенево подешевели новостройки.