Названы самые дешевые апартаменты бизнес-класса в центре Москвы

Самые дешевые апартаменты в новостройках бизнес-класса в столичном ЦАО продаются за 13 млн рублей. Об этом 13 мая «Известиям» рассказали аналитики компании VSN Realty.

Эти апартаменты можно приобрести в комплексе, строящемся на Павелецкой. В экспозиции 10-этажного здания есть лоты площадью от 24,6 кв. м до 86,5 кв. м, сообщили эксперты.

По данным аналитиков, еще один проект в районе Павелецкой с апартаментами бизнес-класса, есть лоты площадью от 25,8 кв. м до 85,1 кв. м. Их стоимость составляет от 16 млн рублей до 45,5 млн рублей.

Самые просторные апартаменты бизнес-класса в ЦАО представлены в экспозиции проекта на Олимпийском проспекте: от 37,4 кв. м до 360 кв. м. Бюджет покупки: от 22,4 млн рублей до 194,7 млн рублей, сообщили специалисты.

«Всего в границах ЦАО представлено 43 проекта с предложением апартаментов элитного, премиального и бизнес-класса. В самой дорогой нише бюджет покупки начинается от 40 млн рублей. В премиальных комплексах выбор самый большой, как и диапазон стоимости лотов: от 18,9 млн рублей до 771 млн рублей», — отметили эксперты.

Интерес к предложениям апартаментов определяют два фактора: стоимость и локация, сказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

«Объекты с расположением в ЦАО востребованы, так как интересны как для собственного проживания, так и для арендного бизнеса. В привлекательной локации и с современным ремонтом апартаменты сдаются по цене квартир, купить этот формат недвижимости можно от 13 млн рублей», — сказала Глазунова.

Ранее, 11 мая, исследование «Авито Недвижимости» показало, что в апреле 2023 года относительно аналогичного периода 2022-го стоимость покупки и аренды жилья в некоторых «зеленых» районах в Москве снизилась. Эксперты отметили, что вторичное жилье подешевело в Хорошево-Мневниках и Раменках, при этом в Ясенево подешевели новостройки.