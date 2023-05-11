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В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах

Исследование: вторичное жилье подешевело в Хорошево-Мневниках и Раменках в Москве
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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В апреле 2023 года относительно аналогичного периода 2022-го стоимость покупки и аренды жилья в некоторых «зеленых» районах в Москве снизилась, следует из исследования «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 11 мая. Эксперты отметили, что вторичное жилье подешевело в Хорошево-Мневниках и Раменках, при этом в Ясенево подешевели новостройки.

Как объяснили аналитики, эти районы считаются наиболее благополучными с экологической точки зрения. По их словам, это связано как с розой ветров, так и с наименьшим расположением промышленных предприятий.

Отмечается, что цена новостроек в Ясенево за год снизилась на 13,3%, составив 19,5 млн рублей. В то же время в категории вторичной недвижимости стоимость объектов за год выросла более чем в два раза, достигнув 9,1 млн рублей.

При этом в сегменте долгосрочной аренды квартир в этом районе арендная ставка уменьшилась на 6,7% и составила 42 тыс. рублей в месяц.

На первичном рынке в Хорошево-Мневниках цены выросли на 1,4%, до 27 млн рублей. Однако в сегменте вторичной недвижимости стоимость квартир за год снизилась на 14,9%, до 20 млн рублей.

На рынке долгосрочной аренды в районе арендные ставки не изменились и остались на уровне 65 тыс. рублей.

В Раменках цена квартир в новых домах выросла на 4,5%, составив 35,5 млн рублей. Но на вторичном рынке стоимость объектов снизилась на 27,3%, до 39,9 млн рублей. На рынке долгосрочной аренды в Раменках арендная ставка снизилась на 8,3%, составив 110 тыс. рублей в месяц.

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Накануне руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов рассказал «Известиям», что стоимость квартир в жилых комплексах столицы, проектируемых рядом с парками, скверами и другими рекреационными территориями с озеленением, на 25–30% выше цен на сходные активы без зеленых зон.

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