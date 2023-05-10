Новостройки рядом с парками в Москве оказались на 25–30% дороже

Стоимость квартир в жилых комплексах, проектируемых рядом с парками, скверами и другими рекреационными территориями с озеленением, на 25–30% выше цен на сходные активы без зеленых зон. Об этом «Известиям» рассказал руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов.

Кроме того, в рамках одного проекта цена жилья с видом на природный пейзаж на 10–15% больше по сравнению с остальными квартирами, отметил он.

«В городах реконструируются площади, бульвары, появляются парки, скверы, обновляются набережные. Рост количества подобных проектов — это не просто сухая статистика, а вполне осязаемые изменения. Сегодня фокус градостроительного развития регионов направлен как раз на улучшение городской среды, и эти изменения становятся действительно заметными», — сказал он.

По словам Труханова, некоторые застройщики жилья также стремятся выгодно использовать данный фактор и закладывают в архитектурную концепцию своих проектов подобные пространства.

Существуют как федеральные программы — повышение индекса качества городской среды, адресные программы Минстроя для малых городов, так и девелоперские, можно сказать, частные инициативы — когда в рамках строительства жилого комплекса или даже целого квартала застройщик формирует в нем и открытые для города территории, которыми могут пользоваться жители, добавил архитектор.

В целом стремление развивать общественные зоны сильно возросло в период пандемии, отметил Труханов.

Ранее, 9 мая, аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известиям», что по итогам апреля новостройки массового сегмента подешевели в 23 районах Москвы из 53. В 13 стоимость 1 кв. м осталась без изменений и в 17 выросла.

По данным экспертов, максимальное снижение средневзвешенной стоимости от 4,5 до 10% отмечается в пяти районах: Алтуфьевский (–10%), Отрадное (–5,7%), Южное Медведково, Царицыно и Текстильщики (по 4%).