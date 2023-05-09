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В большинстве районов Москвы упали цены на новостройки
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В большинстве районов Москвы упали цены на новостройки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам апреля новостройки массового сегмента подешевели в 23 районах Москвы из 53. В 13 стоимость 1 кв. м осталась без изменений и в 17 выросла. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, максимальное снижение средневзвешенной стоимости от 4,5% до 10% отмечается в пяти районах: Алтуфьевский (–10%), Отрадное (–5,7%), Южное Медведково, Царицыно и Текстильщики (по 4%).

Больше всего стоимость квадратного метра выросла в районах Некрасовка (+10%), Чертаново Центральное, Люблино, Старое Крюково и Кузьминки — по 5–5,3% за месяц, сообщили аналитики.

В целом, по информации специалистов, в апреле средневзвешенная цена квадратного метра квартир в массовом сегменте составила 285,8 тыс. рублей (+0,5% за месяц, –1,3% за год).

«Ценовая коррекция в массовом сегменте происходит не только в силу больших скидок, которые запускают крупные застройщики. В некоторых проектах изменяется также структура предложения по типу квартир, стадии строительной готовности и уровню спроса. Разница между максимальной и минимальной стоимостью метра составляет 244,2 тыс. рублей. Самая низкая средневзвешенная стоимость квадратного метра отмечается в Некрасовке — 175,5 тыс. рублей, самая высокая в Даниловском районе — 419,7 тыс. рублей», — рассказала генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.

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Ранее, 4 мая, в «Авито Недвижимости» рассказали «Известиям», что в нескольких наиболее безопасных районах Москвы снизилась стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости. Среди таких территорий эксперты перечислили Мещанский район, Раменки, Щукино.

Накануне в «ИНКОМ-Недвижимости» рассказали «Известиям», что на вторичном рынке столицы нормальные квартиры продаются по рыночной стоимости быстро, в результате прогнозируется дефицит ликвидного предложения.

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