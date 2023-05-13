Двое детей погибли в результате ДТП с грузовиком в Калмыкии
Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате ДТП в Яшкульском районе Калмыкии. Об этом в субботу, 13 мая, сообщила пресс-служба МВД по республике в Telegram-канале.
Авария произошла около 14:30 этого дня на 246-м км автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь. Столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик DAF с 33-летним иностранцем за рулем.
За рулем легковой машины была 48-летняя жительница Краснодарского края. В результате происшествия она скончалась, также погибли трое пассажиров, включая двоих детей.
Водителю грузовика оказали медицинскую помощь.
На месте ДТП в настоящее время работают Госавтоинспекция, экстренные службы. Сотрудники устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Накануне стало известно, что под Самарой трое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком. Авария произошла в Большеглушицком районе недалеко от поселка Степной.