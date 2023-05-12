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Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Самарой

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Фото: соцсети
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Серьезное ДТП, в котором погибли пять человек, произошло на 83-м км трассы А-300 Самара – Большая Черниговка. Как сообщает 12 мая источник «Известий», в Большеглушицком районе недалеко от поселка Степной столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

«В результате ДТП на месте погибли пять человек. Среди них — двое детей», — рассказал собеседник.

Известно, что погибшие — это водитель и пассажиры легкового автомобиля.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее, 11 мая, автомобиль Toyota был обнаружен в пруду на 4-м км автодороги с. Каптырево – с. Субботино в Красноярском крае. Его четверо пассажиров и водитель погибли. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Причиной аварии могло стать превышение скорости, сообщили в правоохранительных органах.

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