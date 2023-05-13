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Губернатор Никитин рассказал об очередной операции Прилепина

Губернатор Никитин заявил, что операция Прилепина прошла штатно
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что операция писателя Захара Прилепина прошла штатно и стабильно.

«Про операцию Захара. Всё штатно и стабильно. Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног», — написал он в своем Telegram-канале 13 мая.

Губернатор добавил, что операцию проводили одновременно четыре хирурга. Он также поблагодарил всю команду, которая помогает в восстановлении писателя.

Наряду с этим Никитин сообщил, что Прилепин вечером 12 мая пришел в сознание, а на следующий день уже находится «в хорошем и бодром настроении».

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Ранее в этот день пресс-служба писателя заявила, что Прилепин был введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза после успешного завершения второго этапа операции на ногах, которая длилась 4,5 часа.

Первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов, врачи провели писателю сразу же в день совершенного в отношении него теракта, 6 мая.

Он произошел в Нижегородской области — там взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. За рулем находился его соратник Александр Шубин, который погиб в результате ЧП.

В результате взрыва у писателя диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы.

Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина, задержали в тот же день. Мужчина рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования машины писателя он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

8 мая Семеновский районный суд в Нижегородской области избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом подозреваемый пробудет два месяца.

Мужчине предъявили обвинения по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

11 мая председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин добавил, что у обвиняемого были сообщники, их личности устанавливают.

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