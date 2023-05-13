В Москве скончался выживший при пожаре в 2021 году отец певицы Хлебниковой

Отец российской певицы Марины Хлебниковой Арнольд Хлебников умер в возрасте 87 лет в Москве. Об этом стало известно в субботу, 13 мая.

Пожилой мужчина скончался двумя днями ранее, 11 мая, в семейной квартире в Северном Бутово.

«Хлебников Арнольд Сергеевич 1935 года рождения скончался около часа дня 11 мая. Информацию о смерти мужчины фельдшер передал сотрудникам полиции», — сообщил источник ИА REGNUM.

Агентство также сообщило, что последние годы жизни отец певицы тяжело болел и практически не мог ходить. Состояние здоровья мужчины резко ухудшилось после случившегося в 2021 году пожара в квартире его дочери на Ратной улице в Москве.

Возгорание в квартире, где Хлебникова живет с мужем и дочерью, произошло 18 ноября 2021 года. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась артистка. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом, а выписали 11 января 2022-го.