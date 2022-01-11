Певица Марина Хлебникова сообщила о выписке

Певица Марина Хлебникова во вторник, 11 января, сообщила в своем Instagram о выписке.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», — заявила певица в опубликованном аудиосообщении.

Накануне Хлебникова отметила, что будет делать всё возможное, чтобы выписаться до 23 февраля, так как в этот день — годовщина свадьбы ее родителей.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова живет с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

На следующий день стало известно, что Хлебникова находится в коме в реанимации с ожогами различной степени тяжести.

9 декабря Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Состояние артистки стабилизировалось. 23 декабря певице провели операцию по восстановлению кожи после ожогов.

14 декабря певица впервые после пожара опубликовала аудиообращение к подписчикам на своей странице в Instagram.