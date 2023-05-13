Путин поздравил дзюдоиста Адамяна с победой на чемпионате мира в Катаре

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес дзюдоиста Армана Адамяна, который стал победителем чемпиона мира в Катаре. Текст поздравления опубликован 12 мая на сайте Кремля.

Победу Адамяна глава государства назвал триумфом.

«От души поздравляю Вас с триумфом. На чемпионате мира в Катаре Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества, продемонстрировали характер и волю, вписали яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо», — отмечено в поздравлении.

Российский лидер пожелал спортсмену новых дальнейших достижений.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что россиянин Арман Адамян стал победителем чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Спортсмен принес России первую медаль соревнований в Дохе. В последнем поединке Адамян сражался с двукратным чемпионом мира Лукашем Крпалеком из Чехии. Победу россиянину принесло «третье предупреждение» Крпалеку, после которого он автоматически выбыл из турнира.

Арман Адамян — российский дзюдоист. Чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр – 2019, чемпион Европы 2018 года среди молодежи.

36-й чемпионат мира по дзюдо продлится до 14 мая.

Ранее, 2 мая, федерация запретила восьми спортсменам из России участвовать в чемпионате мира по данному виду спорта. Как напомнили в IJF, к участию в чемпионате мира по дзюдо 2023 года и соревнованиях федерации допустят только спортсменов, работающих в учебно-спортивных центрах сборных России, и дзюдоистов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса.

В конце апреля IJF допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.