Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Химки» — «Спартак», ЦСКА — «Торпедо», «Факел» — «Пари Нижний Новгород»

В РПЛ уже определился чемпион, которым стал петербургский «Зенит», но борьба за медали и выживание продолжается. В оставшихся четырех турах определится, кто вылетит в первую лигу, кому играть переходные матчи и кто возьмет медали.

В предстоящем 27-м туре две последние команды в турнирной таблице — «Химки» и московское «Торпедо» — встретятся с претендентами на призовые места. Подмосковный клуб примет дома столичный «Спартак», а «автозаводцев» ждет московское дерби с ЦСКА. Оба аутсайдера серьезно отстают от зоны переходных матчей. Торпедовцы и вовсе могут в случае проигрыша армейцам окончательно лишиться шансов на спасение. У «Химок» этот момент может наступить уже через тур. Поэтому обоим коллективам надо побеждать фаворитов, но и «Спартак» с ЦСКА вряд ли захотят терять очки и пропускать вперед своего конкурента в борьбе за второе-третье места «Ростов».

Обитатели зоны переходных матчей воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород» сыграют в ближайшем туре между собой. Победитель существенно повысит свои шансы подняться на 12-ю строчку и избежать игр с командами первой лиги. Тот, кто потеряет очки, рискует вновь навлечь на себя угрозу прямого вылета.

13 мая: 14:00, «Арена Химки» (Химки); 19:00, «ВЭБ Арена» (Москва). 14 мая, 19:00, «Центральный стадион профсоюзов» (Воронеж). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Россия — Белоруссия

Фото: fhr.ru Матч между сборными России и Белоруссии

Наши и белорусские хоккеисты продолжают майскую серию встреч друг с другом в рамках турне по регионам РФ, а также столицам Казахстана и Белоруссии. Эти матчи стали альтернативой чемпионату мира, от которого обе сборные отстранили. Уже прошли игры в Челябинске, Астане и Красноярске. Везде был максимальный ажиотаж. Теперь очередь дошла до Тулы, где в пятницу и субботу состоятся два матча между Россией и Белоруссией.

12, 13 мая, 19:00. «Ледовый дворец» (Тула). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Финал. Четвертый матч. «Локомотив-Кубань» — УНИКС

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Игрок БК УНИКС Джален Рейнольдс и игрок БК «Локомотив-Кубань» Антон Квитковских

Нынешний сезон Единой лиги ВТБ оказался самым интригующим в истории этого турнира. На стадии плей-офф до финала не дошли оба предыдущих его победителя — «вечный» чемпион московский ЦСКА и прошлогодний победитель петербургский «Зенит». Пока они проводят серию за третьего место, новый обладатель титула определяется в финальном противостоянии между краснодарским «Локомотивом-Кубанью» и казанским УНИКСом. В субботу на домашней площадке «железнодорожников» состоится четвертый матч. Пока казанцы ведут в серии 2:1. Противостояние идет до четырех побед одной из команд.

13 мая, 14:00, «Баскет Холл» (Краснодар). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Бокс

Чемпионат мира. Полуфиналы и финалы

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Муслим Гаджимагомедов на чемпионате мира по боксу среди мужчин в Ташкенте

В условиях повальных санкций в отношении российских и белорусских спортсменов только руководство мирового бокса позволило им выступать на международных соревнованиях под своими флагами. Первыми крупными турнирами после разбана стали женский и мужской чемпионаты мира в Ташкенте. Это привело к бойкоту данных мероприятий со стороны 19 стран, но не их срыву. Женщины выступили больше месяца назад, а в ближайшие выходные завершится мужское первенство планеты. В нем шестеро россиян дошли до полуфиналов, которые состоятся в пятницу. Как минимум бронзовые медали себе обеспечили Имам Хатаеч (категория до 80 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг), Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг). Финальные поединки пройдут в выходные.

12 мая, 12:00–15:00, 16:00–19:30, полуфиналы. 13, 14 мая, 15:00, финалы. «Хумо Арена» (Ташкент, Узбекистан). Прямые трансляции на «Матч! Боец» и «Матч! Планета»

Дзюдо

Чемпионат мира

Фото: TASS/EPA/RITCHIE B. TONGO Тамерлан Башаев в бою против украинца Якова Хаммо на Олимпиаде в Токио

В отличие от боксеров наши дзюдоисты допущены до мирового первенства в Дохе только в нейтральном статусе. Пока они остаются без медалей, но в оставшиеся три дня могут побороться за призовые места в четырех весовых категориях. У мужчин в категории до 100 кг нас представляет чемпион Европы-2021, двукратный бронзовый призер чемпионата мира Инал Тасоев. А в категории свыше 100 кг — бронзовый призер Олимпиады в Токио Тамерлан Башаев. У женщин оставшиеся медали также будут разыграны в двух самых тяжелых категориях. До 78 кг выступит бронзовый призер ЧМ-2018 Александра Бабинцева, свыше 78 кг — Дарья Владимирова.

12 мая, мужчины до 100 кг, женщины до 78 кг: 11:30 начало соревнований; 18:00 финалы.13 мая, мужчины свыше 100 кг, женщины свыше 78 кг: 11:30, начало соревнований; 18:00, финалы. Ali Bin Hamad Al Attiya Arena (Доха, Катар). Прямые трансляции на «Матч! Арена»