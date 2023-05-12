Россиянин Адамян стал победителем чемпионата мира по дзюдо в категории до 100 кг
Россиянин Арман Адамян стал победителем чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг.
Спортсмен принес России первую медаль соревнований в Дохе.
Известно, что в последнем поединке Адамян сражался с двукратным чемпионом мира Лукашем Крпалеком из Чехии. Победу российскому спортсмену принесло «третье предупреждение» Крпалеку, после которого он автоматически выбыл из турнира.
Арман Адамян — российский дзюдоист. Чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр – 2019, чемпион Европы 2018 года среди молодежи.
36-й чемпионат мира по дзюдо продлится до 14 мая. Турнир проходит на арене Ali Bin Hamad Al Attiya в Дохе — столице Катара. На соревнованиях будет разыграно 15 комплектов наград.
Это мероприятие проводится под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF).
Ранее, 2 мая, федерация запретила восьми спортсменам из России участвовать в чемпионате мира по данному виду спорта. Как напомнили в IJF, к участию в чемпионате мира по дзюдо 2023 года и соревнованиях федерации допустят только спортсменов, работающих в учебно-спортивных центрах сборных России, и дзюдоистов, которые не поддерживают спецоперацию РФ на Украине.
В конце апреля IJF допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.