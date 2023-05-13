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В Испании настояли на участии Европы в украинском урегулировании

Премьер Испании считает, что Европа «должна присутствовать» в мирной инициативе по Украине
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Фото: Global Look Press/Christoph Reichwein
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Европейские государства должны быть задействованы в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.

В рамках пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом он отметил, что любые мирные решения должны получить одобрение Киева. Вместе с тем, по мнению Санчеса, необходимо соблюдать принципы Устава ООН.

«Я всегда настаивал на том, что в любой будущей мирной формуле должна присутствовать Украина и, конечно, должна присутствовать Европа», — резюмировал испанский премьер-министр.

Он также выразил приверженность дальнейшей поддержке Украины и одобрительно высказался о мирной формуле президента Владимира Зеленского для возобновления переговоров.

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Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров «на условиях России». По его словам, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

При этом 5 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал план украинского лидера Зеленского единственной мирной инициативой по Украине. Он также призвал поддерживать военные усилия Украины.

До этого, 26 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса, и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями.

В начале апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры по урегулированию на Украине могут осуществляться только на основе учета российских интересов.

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте того же года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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