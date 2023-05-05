В ЕС назвали план Зеленского единственной мирной инициативой по Украине

Евросоюз (ЕС) считает план украинского президента Владимира Зеленского единственной мирной инициативой по Украине, план китайской стороны ЕС не воспринимает всерьез. Об этом 5 мая заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции.

«Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского. Китайский план — это просто набор благих пожеланий», — сказал он.

Боррель также призвал поддерживать военные усилия Украины.

Ранее, 3 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о непредвзятой позиции Китая по урегулированию кризиса на Украине. Она подчеркнула, что Пекин разбирается в причинах происходящего и Москва ценит его готовность внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

26 апреля Захарова заявила, что Москва отмечает готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по конфликту на Украине. Вместе с тем она подчеркнула, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса, и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями.

В феврале 2023 года Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Зеленский назвал предложения КНР по урегулированию украинского кризиса «не планом действий, а размышлениями на эту тему». При этом он отметил, что некоторые предложения Пекина сходятся с украинской позицией, и назвал положительным тот факт, что Китай начал обсуждение украинского конфликта.

В конце декабря 2022 года украинский лидер на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.