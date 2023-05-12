Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Писатель Захар Прилепин перенес очередную операцию. Об этом 12 мая сообщается в его официальном Telegram-канале.
«Для тех, кому важно. 4,5 часа шла очередная операция по Захару. Это не последняя. Собирают в одно целое дальше. Пришел в себя», — говорится в публикации.
Ранее в этот день пресс-служба писателя заявила, что Прилепин был введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза после успешного завершения второго этапа операции на ногах. Согласно имеющейся информации, он находится в стабильном состоянии.
Первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов, врачи провели писателю сразу же в день госпитализации. У пострадавшего диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
6 мая Захар Прилепин стал жертвой покушения. В Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель. При этом находившийся за рулем Александр Шубин погиб.
В этот же день был задержан предполагаемый организатор теракта Александр Пермяков. Он рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.
8 мая Семеновский районный суд избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявили обвинения по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Под арестом подозреваемый пробудет два месяца.
Как заявил 11 мая председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, у Пермякова были сообщники, личности которых устанавливают.