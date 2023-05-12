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Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа

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Фото: t.me/zakharprilepin
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Писатель Захар Прилепин перенес очередную операцию. Об этом 12 мая сообщается в его официальном Telegram-канале.

«Для тех, кому важно. 4,5 часа шла очередная операция по Захару. Это не последняя. Собирают в одно целое дальше. Пришел в себя», — говорится в публикации.

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Ранее в этот день пресс-служба писателя заявила, что Прилепин был введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза после успешного завершения второго этапа операции на ногах. Согласно имеющейся информации, он находится в стабильном состоянии.

Первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов, врачи провели писателю сразу же в день госпитализации. У пострадавшего диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

6 мая Захар Прилепин стал жертвой покушения. В Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель. При этом находившийся за рулем Александр Шубин погиб.

В этот же день был задержан предполагаемый организатор теракта Александр Пермяков. Он рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.

8 мая Семеновский районный суд избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявили обвинения по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Под арестом подозреваемый пробудет два месяца.

Как заявил 11 мая председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, у Пермякова были сообщники, личности которых устанавливают.

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