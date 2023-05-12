Зеленский подписал указ о выходе из двух договоров по госгранице с РФ и Белоруссией

Украина вышла из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте офиса украинского лидера в пятницу, 12 мая.

«Постановляю выйти из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, подписанного 15 апреля 1994 года в Москве», — говорится в документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Он также постановил прекратить действие соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, документ был подписан в августе 1994 года в Одессе.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Президент Украины неоднократно подписывал указы, которые, по его мнению, должны дистанцировать Киев от Москвы в политическом плане.

Так, ранее, 8 мая, Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Киевские власти пояснили, что такое решение было принято с целью укрепления единства народов Европы. Помимо этого Зеленский предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, для которых 9 Мая является священным днем. И для ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также для их родных и близких этот день будет и останется святым, добавил он.

Украинские власти продолжают курс на разрыв связей с Россией и отказ от общей истории. Еще в 2014 году в стране было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.