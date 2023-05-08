В Кремле оценили указ Зеленского о праздновании на Украине Дня Европы 9 мая

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 8 мая прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского об объявлении 9 Мая Днем Европы.

«Мы убеждены, что на самом деле на Украине много людей, для которых это священный день. <...> есть и ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные, близкие, для которых этот день будет и останется святым», — отметил официальный представитель Кремля.

В понедельник Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Данное решение, по словам киевских властей, принято с целью укрепления единства народов Европы.

Кроме того, Зеленский предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В феврале депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что идея отменить празднование на Украине Дня Победы над нацизмом могла прийти только тем, кто огорчен его поражением. По его мнению, законопроект не имел шансов ни на рассмотрение, ни на принятие.

16 февраля на сайте президента Украины появилась электронная петиция с требованием сохранить празднование Дня Победы 9 мая в качестве государственного праздника.

Ранее, 13 февраля, в Верховной раде Украины предложили отменить празднование 8 Марта, Дня труда и Дня Победы.