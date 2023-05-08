Зеленский объявил на Украине День Европы 9 мая вместо Дня Победы

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Документ опубликован 8 мая на сайте украинского лидера.

«Осознавая европейскую идентичность украинского народа... постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза», — отмечается в указе.

Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, предупредил, что на Украине с 9 мая 2023 года будет праздноваться День Европы.

Отмечается, что данное решения принято с целью укрепления единства народов Европы.

Кроме того, Зеленский предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В феврале депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что идея отменить празднование на Украине Дня Победы над нацизмом могла прийти только тем, кто огорчен его поражением. По его мнению, законопроект не имел шансов ни на рассмотрение, ни на принятие.

16 февраля на сайте президента Украины появилась электронная петиция с требованием сохранить празднование Дня Победы 9 мая в качестве государственного праздника.

Ранее, 13 февраля, в Верховной раде Украины предложили отменить празднование 8 Марта, Дня труда и Дня Победы.

Украинские власти продолжают курс на разрыв связей с Россией и отказ от общей истории. Еще в 2014 году в стране было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.