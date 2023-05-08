В ГД решение Зеленского об отмене Дня Победы назвали предательством народа Украины

Решение президента Украины Владимира Зеленского праздновать День Европы вместо Дня Победы 9 мая является предательством украинского народа. Об этом 8 мая заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский предал украинский народ и попрал историческую память. Очень печально, что к власти на Украине дорвались такие люди», — цитирует Шеремета «РИА Новости».

Депутат при этом выразил надежду, что украинский народ воспрянет, вспомнит свою веру и вековую историю, и «скинет нынешний коррупционный, фашистский режим».

Шеремет считает, что День Победы обязательно вернется на Украину в привычном формате, как только ее освободят от власти нацистов.

Ранее 8 мая Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Данное решение, по словам киевских властей, принято с целью укрепления единства народов Европы. Кроме того, Зеленский предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как прокомментировал указ украинского лидера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на Украине много людей, для которых 9 мая является священным днем. И для ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также для их родных и близких, этот день будет и останется святым.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского после его решения новым воплощением Иуды.

В феврале депутат Верховной рады Максим Бужанский заявлял, что идея отменить празднование на Украине Дня Победы над нацизмом могла прийти только тем, кто огорчен его поражением. По его мнению, законопроект не имел шансов ни на рассмотрение, ни на принятие.

16 февраля на сайте президента Украины появилась электронная петиция с требованием сохранить празднование Дня Победы 9 мая в качестве государственного праздника.

Ранее, 13 февраля, в Верховной раде Украины предложили отменить празднование 8 Марта, Дня труда и Дня Победы.

Украинские власти продолжают курс на разрыв связей с Россией и отказ от общей истории. Еще в 2014 году в стране было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.