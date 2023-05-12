Пожар в подмосковном Дзержинском локализован на площади 2,5 тыс. кв. м
Пожар в подмосковном Дзержинском локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
«В 11:55 пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. м», — говорится в заявлении.
Утром 12 мая в подмосковном Дзержинском загорелся склад. Затем в прокуратуре Московской области уточнили, что пожар произошел на складе предприятия по переработке отходов на Садовой улице.
Вскоре площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. а затем и до 2,5 тыс. В итоге к тушению были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. На земле работают 55 человек и 19 единиц техники.
Спустя несколько часов пожар на складе перекинулся на соседнее здание, там загорелась крыша.