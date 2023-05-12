Два вертолета приступили к тушению пожара в подмосковном Дзержинском
Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к тушению пожара в подмосковном Дзержинском. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте также работают 55 человек и 19 единиц техники.
«Усилия пожарных сосредоточены на тушении пожара и защите расположенных рядом зданий», — говорится в Telegram-канале министерства.
Автомобильные покрышки на складе предприятия по переработке отходов на Садовой улице загорелись утром в пятницу. Площадь пожара на территории промзоны в Дзержинском увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Установление обстоятельств и причин произошедшего контролирует прокуратура региона.