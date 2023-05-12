Пожар в подмосковном Дзержинском разгорелся до 2,5 тыс. кв. м
Площадь пожара на территории промзоны в подмосковном Дзержинском увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 12 мая.
Изначально огнем было охвачено 30 кв. м, позже площадь возгорания выросла до 1,5 тыс. кв. м. Возникла угроза распространения огня еще на три строения.
«Усилия пожарных сосредоточены на тушении пожара и защите расположенных рядом зданий. Дальнейшая информация уточняется», — добавили спасатели.
Начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону Иван Гусев рассказал, что к борьбе с огнем привлечены 55 человек и 19 единиц техники. На месте пожара проводятся замеры концентрации вредных веществ в воздухе.
Автомобильные покрышки на складе предприятия по переработке отходов на Садовой улице загорелись утром в пятницу. Установление обстоятельств и причин пожара контролирует прокуратура региона.