В подмосковном Дзержинском загорелся склад

В подмосковном Дзержинском горит склад. Как сообщили в пятницу, 12 мая, в экстренных службах, возгорание произошло на Садовой улице, в помещении, где хранятся автомобильные покрышки.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 8:22.

На данный момент огонь распространился на площади 30 кв. м.

По словам очевидцев, объект загорелся на территории местной ТЭЦ. Над складом возвышается многометровый столб дыма.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.

Днем ранее крупный пожар произошел на складе в Норильске. Изначально площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, однако затем увеличилась до 3 тыс. кв. м. Для ликвидации горения были привлечены 16 единиц техники и 62 человека. Пострадавших, по предварительным данным, нет.