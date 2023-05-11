Пожар на складе в Норильске локализован на площади 4 тыс. кв. м
Пожар на складе в Норильске удалось локализовать на площади 4 тыс. кв. м. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
«Пожар локализован в 0:05 (20:05 мск 11 мая. — Ред.) на площади 4 тыс. кв. м», — указано в Telegram-канале ведомства.
По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, превышений гигиенических нормативов по первым результатам проб атмосферного воздуха не зафиксировано.
«Мониторинг содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе продолжается», — добавил Горяев в своем Telegram-канале.
Ранее 11 мая МЧС сообщило, что площадь пожара в Норильске возросла до 4 тыс. кв. м. Отмечалось, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, а также наличие легковоспламеняющихся жидкостей и плотная застройка. На месте работают 16 единиц техники и 62 человека.
ЧП произошло ранее в этот день в складских помещениях в районе Вальковского шоссе города. Изначально появилась информация о возгорании в складских помещениях на площади 1,5 тыс. кв. м, однако затем площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. Пострадавших, по предварительным данным, нет.