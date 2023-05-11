В Норильске загорелись склады на 3 тыс. кв. м
В Норильске загорелись склады на 3 тыс. кв. м, есть угроза распространения огня. Об этом в четверг, 11 мая, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России в Telegram-канале.
Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тыс. кв. м. Так, пожар увеличился вдвое.
О пострадавших не сообщается.
В ликвидации пожара участвуют более 40 человек и 12 единиц техники.
6 мая в Свердловской области в поселке Первомайский загорелись складские помещения. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет. Свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом.
В связи с возгоранием в регионе ввели режим ЧС.
Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь. Общая площадь пожаров в Свердловской области составила 20 тыс. га.