Площадь пожара на складах в Норильске увеличилась до 4 тыс. кв. м
В Норильске площадь пожара на складах возросла до 4 тыс. кв. м. Об этом в четверг, 11 мая, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
По словам спасателей, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, а также наличие легковоспламеняющихся жидкостей и плотная застройка. На месте работают 16 единиц техники и 62 человека.
Для расчистки территории склада от снега привлекли тяжелую технику, уточняет телеканал «360». Пожарные прикладывают все усилия по недопущению распространения огня, пишет RT.
ЧП произошло ранее в этот день в складских помещениях в районе Вальковского шоссе Норильска. Изначально появилась информация о возгорании в складских помещениях на площади 1,5 тыс. кв. м, однако затем площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м, пишет сайт aif.ru.
Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщает «Москва 24».