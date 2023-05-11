В ходе протестов в Пакистане погибло не менее восьми человек

Как минимум восемь человек погибли и 290 пострадали в ходе демонстраций в Пакистане. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил телеканал Dawn.

По информации телеканала, более 1,9 тыс. протестующих задержали во время столкновений с полицией по всей стране.

Беспорядки начались вечером 9 мая на фоне ареста бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана.

По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания Университета Аль-Кадир и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 млрд рупий. Вскоре после задержания Хана его партия начала агитировать людей выйти на протесты. Демонстрации состоялись в крупных городах Пакистана.

Экс-премьера обвиняют в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., в коррупции, отмывании денег, а также в терроризме, организации беспорядков и десятках других преступлений.

10 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала все стороны в Пакистане к урегулированию мирным путем. Она выразила надежду на то, что массовые протестные акции пройдут без серьезных столкновений и ситуация в стране в скором времени нормализуется.

Полиция Исламабада выдвинула обвинения против Имрана Хана, его 17 помощников и еще нескольких десятков человек 19 марта.

Имран Хан был смещен с должности 10 апреля прошлого года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.