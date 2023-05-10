Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Хана на 8 дней

Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана на восемь дней по делу о фонде «Аль-Кадир», об этом сообщил телеканал Geo News в среду, 10 мая.

Хану также предъявлено обвинение по делу о продаже подарков от глав иностранных государств.

«Бывший премьер-министр предстал перед судьями в полицейском участке Исламабада, которому вечером во вторник был присвоен статус суда в качестве «одноразового разрешения», — сообщило издание.

Ранее в этот день сообщалось, что политик был задержан, когда прибыл в здание Высокого суда с целью внести залог по возбужденным против него делам.

Позже суд Исламабада признал арест легитимным. Сотрудники правоохранительных органов действовали в соответствии с ордером, который был выдан 1 мая. Однако Хан утверждает, что сотрудники не показали ему ордеры.

По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания «Университета Аль-Кадир» и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 млрд рупий.

Вскоре после задержания Хана его партия начала агитировать людей выйти на протесты. Демонстрации состоялись в крупных городах Пакистана.

Экс-премьера обвиняют в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., в коррупции, отмывании денег, а также в терроризме, организации беспорядков и десятках других преступлений.

Ранее, 19 марта, стало известно, что полиция Исламабада выдвинула обвинения против Имрана Хана, его 17 помощников и еще нескольких десятков человек. Незадолго до этого у здания суда, где бывший премьер-министр должен был появиться в рамках рассмотрения дела о взяточничестве, произошли стычки защитников Хана с правоохранительными органами.

Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.