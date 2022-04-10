Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьеру Имрану Хану

Национальное собрание Пакистана в субботу, 9 апреля, поддержало выдвинутой оппозицией вотум недоверия премьер-министру страны Имрану Хану, о чем сообщило издание Dawn.

По его информации, «за» проголосовали 174 члена нижней палаты парламента из 342.

За несколько минут до начала голосования спикер Национальной ассамблеи Асад Кайсер заявил, что уходит в отставку, сказав, что не хочет «участвовать в иностранном заговоре с целью смещения премьер-министра».

Председательствующий на заседании представитель оппозиции Аяз Садик заявил, что документы о выдвижении кандидатуры нового главы пакистанского правительства могут быть представлены в воскресенье. Также планируется, что новый премьер будет избран 11 апреля.

Оппозиция Пакистана инициировала попытку объявить вотум недоверия Имрану Хану, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

«Я не хочу возвращаться к обидам прошлого. Мы хотим забыть их и двигаться вперед. Мы не будем мстить или творить несправедливость, мы не будем отправлять людей в тюрьму без причины, закон и справедливость возьмут свое», — прокомментировал итоги голосования кандидат от оппозиции на пост премьер-министра Шехбаз Шариф.

30 марта МИД России объявил о том, что строительство газопровода «Пакистанский поток» станет приоритетной задачей для увеличения товарооборота и реализации ряда проектов в энергетической сфере. Обсуждение проекта состоялось в рамках встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с его пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши в китайском Туньси.